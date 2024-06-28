Центробанк аннулировал брокерскую лицензию у банка HSBC

Банк России принял решение аннулировать лицензию на осуществление брокерской деятельности «Эйч-эс-би-си банка». Заявление об этом подала сама организация.
«На основании заявления «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» Банк России 26.06.2024 принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 07.12.2000», — сказано на сайте ЦБ.
В апреле 2022 дочерний банк HSBC отказался обслуживать новых клиентов в России. Тогда же Экспобанк решил купить «Эйч-эс-би-си банка». Сделка по продаже прошла с рекордным 90%-м дисконтом.
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