Центробанк аннулировал брокерскую лицензию у банка HSBC

Как развивать коммуникативные навыки у сотрудников: неочевидные ловушки в стратегиях

Развитые коммуникативные навыки уже давно стали базовым требованием не только к сотрудникам, но и к деловым людям в целом. Компании стараются уделять этой теме особое внимание и, как правило, учат своих сотрудников правильному выстраиванию коммуникаций. Однако на практике это далеко не всем удается, и сотрудники продолжают выстраивать деструктивные отношения и с клиентами, и с коллегами. Обычно это происходит из-за системных проблем, о которых и пойдет речь в этой статье.