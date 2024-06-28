Четырем категориям граждан с 1 июля отменили комиссии при оплате ЖКУ

Чтобы снизить нагрузку на многодетные семьи, пенсионеров, ветеранов и инвалидов, банкам запретили брать комиссию за оплату услуг ЖКХ.

1 июля 2024 года вступает в силу закон, который освободит многодетных родителей, пенсионеров, инвалидов и ветеранов от уплаты комиссий при оплате услуг ЖКХ.

«Коммунальные платежи — обязательная ежемесячная часть расходов. Для многих комиссия от их уплаты ощутима. Решение коснется тех, кто нуждается в социальной поддержке, и позволит снизить финансовую нагрузку на эти категории граждан», — сказано в телеграм-канале председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Также в июле начнет работать единая централизованная платформа, где будут вести учет сведений о многодетных семьям, ветеранах ВОВ и труда, о детях-сиротах и других категориях населения.