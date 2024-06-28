Роскомнадзор: нужны системы для быстрого отказа от обработки личных данных

«Сегодня нужно предоставить гражданам понятные механизмы для возражения против обработки данных. На наш взгляд, речь должна идти не только о системах управления согласием. Государству необходимо внимательно следить, чтобы они работали в интересах человека, а не только тех, кому нужны данные гражданина. Важно появление систем, в которых человек может в один клик отказаться от использования его данных, даже если он когда-то на это согласился», – заявил Вагнер.