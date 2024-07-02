Национальные интересы РФ могут включить в стандарты обучения юристов, экономистов и управленцев

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила включить в образовательные стандарты для юристов и управленцев обязательное формирование компетенций по защите национальных интересов и принятию правовых решений с учетом национальных интересов России.

В ближайшее время предложение будет направлено в Минобрнауки, заявила Яровая в рамках секции «Правовая защита национальных интересов РФ в условиях трансформации миропорядка» на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

Она отметила, что национальный интерес — это совокупность стратегических целеполаганий, обеспечивающих стратегическое и текущее развитие государства, исходя из глубинных ценностных установок общества и возведенных в статус официальной государственной политики.

Впервые понятие «национальный интерес» закреплено на уровне Конституции как полномочие президента, сказала вице-спикер.

Она обратила внимание, что федеральные госстандарты (ФГОС) высшего образования по направлениям «Государственное и муниципальное управление» и «Юриспруденция» не предусматривают необходимость формирования компетенции по защите национальных интересов России. Но при этом закреплены положения об экономической культуре и финансовой грамотности выпускника.

«Методология укрепления и созидательного развития и реализации национального интереса, следовательно, должна, как минимум, быть в системе подготовки специалистов в области права, экономики, государственного и муниципального управления», — заключила Яровая.

Она отметила, что в мире идет борьба за молодое поколение, национальную элиту, которые становятся или нет охранителем и носителем ценностных установок национального интереса.