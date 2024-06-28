Бот-технологии хотят блокировать без суда за информацию преступной направленности

По ее словам в рамках секции «Роль искусственного интеллекта в противодействии пропаганде радикальной, экстремистской и террористической деятельности» на Петербургском международном юридическом форуме, которые приводит в Телеграм-канал фракции «Единая Россия», необходимо также ввести повышенную квалифицированную ответственность за создание такого автоматизированного массового контента, а также создать специальные технические решения по выявлению и пресечению такой преступной деятельности.

«Алгоритмы рассылки информации через систему так называемых ботов — это технология, которой в любом случае управляет человек, задавая программу и задачи определенного информационного контента. При этом информация распространяется якобы от некоего лица, образ которого также формируется с целью войти в доверие некоего сообщества или создать иллюзию массового мнения», — отметила Яровая.

По мнению вице-спикера, это технология информационной войны и управления сознанием как отдельно взятого человека, так и социальных групп, сообществ, формирования общественного мнения и деструктивного влияния.

«Во всех без исключения случаях – это технология введения в заблуждение о происхождении и целях, а, значит, технология обмана. Но это может быть и технология преступления. Причем, технология самых разных преступлений, имеющих классическую правовую формулу, в которой только усовершенствовано средство воздействия», — считает она.

Яровая объяснила, что по сути такая информационная атака сравнима с нападением. А когда совершается агрессия, необходимы быстрые и эффективные меры защиты. Очевидно, что реагирование должно быть в виде внесудебной блокировки. Но для этого необходимы, прежде всего, технологические решения по выявлению и пресечению такой преступной деятельности.