Игорную зону «Золотой берег» перенесут в Ялту

Комитет Госдумы по экономической политике поддержал изменения, необходимые для переноса крымской игорной зоны «Золотой берег» в Ялту.

3 июля Госдума рассмотрит законопроект. Если он будет принят, то вступит в силу 1 января 2025 года.

При этом председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов считает, что полноценно игорная зона заработает только после окончания СВО.

Об этом пишут РИА Новости Крым.

Глава комитета ГД по экономической политике Максим Топилин напомнил, что по данному вопросу есть поручения президента, правительства. Депутат объяснил, что крымская игорная зона расположена в неудобном месте, что мешает привлекать инвестиции.

«Поэтому есть предложение и правительства, поддержанное администрацией Республики Крым о том, чтобы перенести возможность реализации игорной зоны в Ялту, в портовую территорию, которая сейчас практически не используется и простаивает фактически», — сказал Топилин.

Известно, что туристов из Саудовской Аравии в России привлекают игорные зоны.