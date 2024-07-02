🍵 Компенсация питания работникам облагается страховыми взносами. Но не всегда

Если фирма оплачивает своим работникам обеды на основании локального акта, принятого в компании, на такую оплату надо начислять страховые взносы.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 26.02.2024 № 03-15-06/16331.

По статье 422 НК не облагаются страховыми взносами все виды компенсаций, связанных с возмещением расходов на оплату питания, его оплатой или бесплатным предоставлением, установленных:

законодательством РФ;

законодательными актами субъектов РФ;

решениями представительных органов местного самоуправления.

Если компенсация идет на основании принятого в организации локального нормативного правового акта, а не на основании вышеназванных документов, то она облагается взносами.

Рассчитывать компенсации, пособия и другие выплаты сотрудникам научим на курсе профессиональной переподготовки «Бухгалтер по зарплате».

Сможете без ошибок начислять зарплату, заполнять отчетность, составлять внутренние нормативные акты, принимать и увольнять сотрудников, а также вести кадровый учет.

После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов, который внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.

Сейчас записаться на курс можно со скидкой за 7 500 рублей вместо 28 600 рублей. Старт нового потока — 1 июля!

Записаться

Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер» и стандартам Министерства образования РФ. Больше курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки со скидками в каталоге!