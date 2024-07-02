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Страховые взносы

🍵 Компенсация питания работникам облагается страховыми взносами. Но не всегда

Если фирма оплачивает своим работникам обеды на основании локального акта, принятого в компании, на такую оплату надо начислять страховые взносы.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 26.02.2024 № 03-15-06/16331.

По статье 422 НК не облагаются страховыми взносами все виды компенсаций, связанных с возмещением расходов на оплату питания, его оплатой или бесплатным предоставлением, установленных:

  • законодательством РФ;

  • законодательными актами субъектов РФ;

  • решениями представительных органов местного самоуправления.

Если компенсация идет на основании принятого в организации локального нормативного правового акта, а не на основании вышеназванных документов, то она облагается взносами.

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