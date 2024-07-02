У «Ингосстрах-М» отозвали лицензию на добровольное личное страхование

Центробанк отозвал лицензию у компании «Ингосстрах-М» на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни. Причиной стало заявление страховщика от 1 апреля 2024 года.
«Отозвать лицензию от 11.05.2021 СЛ № 3837 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, общества с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Ингосстрах-м"», — сказано на сайте ЦБ.
Также «Ингосстрах-М» занимается обязательным медицинским страхованием на территории 20 субъектов РФ.
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