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Страхование

У «Ингосстрах-М» отозвали лицензию на добровольное личное страхование

Компания самостоятельно подала заявление об отказе вести деятельность по добровольному личному страхованию клиентов. В «Ингосстрах-М» по-прежнему можно оформить полис ОМС и застраховать жизнь.

Центробанк отозвал лицензию у компании «Ингосстрах-М» на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни. Причиной стало заявление страховщика от 1 апреля 2024 года.

«Отозвать лицензию от 11.05.2021 СЛ № 3837 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, общества с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Ингосстрах-м"», — сказано на сайте ЦБ.

Также «Ингосстрах-М» занимается обязательным медицинским страхованием на территории 20 субъектов РФ.

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