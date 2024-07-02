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Меняется порядок приватизации госимущества: новый способ с 1 июля

Установлены правила продажи государственного и муниципального имущества по минимально допустимой цене.

В силу федерального закона от 06.04.2024 № 76-ФЗ этот способ приватизации заменит продажу имущества без объявления цены и будет применяться, если его реализация путем публичного предложения не состоялась.

Это исключит злоупотребления со стороны покупателей.

При продаже по минимально допустимой цене она устанавливается по общему правилу в размере 5% от цены первоначального предложения, указанной в публичном информационном сообщении о продаже. Если такая цена первоначального предложения более 20 млн рублей, минимальная устанавливается в размере 10% от цены первоначального предложения.

Продажа по минимально допустимой цене открыта по составу участников. Установлен перечень оснований, по которым претендента не допустят к участию в продаже.

Продолжительность приема заявок — не менее 50 дней.

Претендент вносит задаток в размере 1% цены первоначального предложения. Это подтверждает выписка со счета.

Предельный размер повышения цены продаваемого имущества не ограничен.

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