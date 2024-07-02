↗ С 1 июля — повышение госпошлин

За выдачу:
загранпаспорта нового поколения — госпошлина составит 6 000 рублей (до 1 июля — 5 000);
заграна гражданину до 14 лет — 3 000 руб. (до 1 июля — 2500);
в
ида на жительство иностранцу — 6 000 руб. (до 1 июля — 5 000);
приглашения на въезд в РФ иностранца или лица без гражданства — 960 руб. за каждого (до 1 июля — 800 руб.);
разрешений на привлечение и использование иностранных работников — 12 000 руб. за каждого (до 1 июля — 10 тыс.);
разрешения на работу иностранцу или прием в российское гражданство — 4 200 руб. (до 1 июля — 3 500).
Повысили и ряд других схожих пошлин.
Ранее мы сообщали, что Минфин хочет увеличить в 8 раз пошлину за развод. И не только ее.
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