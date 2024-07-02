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«Сбер», Альфа-Банк и Т-Банк борется с НСПК за универсальный QR-код

Параллельно развиваются два решения: одно пилотирует НСПК с 15 банками, второе — «Сбер», Альфа-Банк и Т-Банк.

Универсального QR-кода для платежей пока не получается.

Раскол назревал давно: банки выступали за создание коллегиального органа, ЦБ стремится исключить зависимость участников рынка от крупнейших игроков.

Поэтому решение НСПК — это страница со списком различных способов оплаты, включая СБП и разные pay-сервисы. Судя по всему, идея в том, что попасть туда сможет любой банк. Звучит здраво для поддержания конкуренции, главное, чтобы реализация не подкачала и витрина не акцентирует внимание на отдельных решениях за счёт вёрстки, дизайна или логики расположения.

«Сбер», Альфа-Банк и Т-Банк предлагают похожее решение, но все операции будут проходить через расчетный банк консорциума.

В первом случае у небольших банков будет два варианта: СПБ либо разработка собственного pay-сервиса, и так как большинству это недоступно, то выбор очевиден, а значит зарабатывать на транзакциях будет государство. Во втором случае появится третий путь — присоединиться к альянсу более крупных и прогрессивных коллег, и тогда на операциях будет зарабатывать «консорциум», который потенциально может делиться деньгами и помогать участникам развивать платёжные решения и инфраструктуру.

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«Сбер», Альфа-Банк и Т-Банк борется с НСПК за универсальный QR-код

Параллельно развиваются два решения: одно пилотирует НСПК с 15 банками, второе — «Сбер», Альфа-Банк и Т-Банк.

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