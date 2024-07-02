📅 Минфин не поддержал идею сдачи ПСФЛ не ежемесячно, а ежеквартально

Бизнес хотел бы пореже сдавать персонифицированные сведения о физлицах (ПСФЛ), особенно если они нулевые. Но Минфин против.

Организации, которые не начисляют и не выплачивают зарплату, все равно должны сдавать РСВ и ПСФЛ, сообщает Минфин в письме от 03.05.2024 № 03-15-06/41099.

РСВ с нулевыми показателями позволяют налоговикам отделить недобросовестных плательщиков, которые нарушают срок сдачи РСВ, от тех, кто производит в конкретном квартале выплаты.

Причем в нулевом РСВ меньше листов – туда включают только титульный лист и раздел 1. Приложения к разделу 1 не нужны, раздел 3 с нулями и прочерками тоже не нужен. Но в поле «Тип плательщика» раздела 1 РСВ надо указать код 2.

Что касается ПСФЛ, то данные из этого отчета ФНС передает в СФР. Они нужны для оплаты больничных и назначения социальных пособий. По данным из ПСФЛ определяют доходы граждан, чтобы платить пособия малоимущим.

Поэтому предложение об изменении периодичности дачи ПСФЛ — с ежемесячной на ежеквартальную — Минфин не поддержал.

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