Коммунальные услуги стали на 10% дороже

Плановая индексация тарифов на услуги ЖКХ пройдет во всех регионах РФ. Сильнее всего цены на коммуналку вырастут в Забайкальском крае — на 15%.

1 июля произошло плановое повышение тарифов ЖКХ. Рост цен зависит от региона страны: индексация будет в пределах от 4 до 15%.

Сильнее всего тарифы ЖКУ выросли в Забайкальском крае — на 15%, минимальное повышение в Хакасии — 4%. В среднем по стране стоимость коммунальных услуг увеличится на 9-10%. Об этом пишут «РИА Новости».

«Сейчас инфляция довольно высокая и такие тарифы с одной стороны ложатся дополнительной нагрузкой на граждан с низкими доходами, с другой — не позволяют перезапустить инвестиционный цикл в коммуналке, потому что для этого нужно знать какие тарифы будут как минимум на три года вперед», — сказал эксперта проекта «Народный фронт.Аналитика» Павел Склянчук.

Последний раз тарифы на ЖКУ повышали в декабре 2022 года.