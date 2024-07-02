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Экономика России

За выход из России зарубежные компании заплатили 84 млрд рублей с начала 2024 года

Бюджет в первом полугодии получил от иностранного бизнеса в 40 раз больше, чем планировалось.

В первой половине 2024 года бюджет получил 84 млрд рублей от сделок по продаже российских активов компаний из недружественных стран. Размер поступлений в 40 раз превысил прогноз. Власти собирались получить всего 2 млрд рублей.

По сравнению с первым полугодием 2023 года в этом году безвозмездные платежи иностранных компаний выросли в 2,5 раза. Тогда бизнес заплатил 33,6 млрд рублей. Об этом пишут «Известия».

«Для выхода необходимо получить разрешение правкомиссии. Продажа активов требует существенного дисконта к рыночной оценке, и возросла сумма взноса в бюджет. Все это удлиняет сроки выхода зарубежных брендов из России, однако процесс продолжается», — сказала руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

В 2023 году правительственная комиссия пересмотрела размер добровольного взноса при выходе с российского рынка. Он составляет 15% от рыночной стоимости активов. Раньше сбор составлял 10%.

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