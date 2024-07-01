СберМаркет теперь называется «Купер». Компания провела ребрендинг

Сервис по доставке сменил название и фирменный стиль, чтобы дистанцироваться от конкурентов и привлечь новых пользователей.

С 1 июля 2024 года сервис по доставке продуктов и готовой еды из ресторанов «СберМаркет» называется «Купер».

«Новое имя значит — «покупать», ведь в нашем приложении можно купить все, что угодно, для любого повода. Курьеры-куперы прекрасно знают твой район и быстро привезут все самое нужное всего от 20 минут», — сказано в телеграм-канале сервиса.

Компания ожидает, что после ребрендинга сервис станет ближе к покупателям. Новый фирменный стиль с неоново-зеленым цветом позволит выделяться на фоне конкурентов и привлечет новую аудиторию.

Сейчас «Купер» работает в 360 населенных пунктах РФ. Пользователи могут заказать из каталога больше 10 тыс. продуктов питания, готовой еды, косметики, лекарств, товаров для дома и животных.