СберМаркет теперь называется «Купер». Компания провела ребрендинг

С 1 июля 2024 года сервис по доставке продуктов и готовой еды из ресторанов «СберМаркет» называется «Купер».
«Новое имя значит — «покупать», ведь в нашем приложении можно купить все, что угодно, для любого повода. Курьеры-куперы прекрасно знают твой район и быстро привезут все самое нужное всего от 20 минут», — сказано в телеграм-канале сервиса.
Компания ожидает, что после ребрендинга сервис станет ближе к покупателям. Новый фирменный стиль с неоново-зеленым цветом позволит выделяться на фоне конкурентов и привлечет новую аудиторию.
Сейчас «Купер» работает в 360 населенных пунктах РФ. Пользователи могут заказать из каталога больше 10 тыс. продуктов питания, готовой еды, косметики, лекарств, товаров для дома и животных.
Комментарии3
Купер? Фенимор или Мини?
М.б. Шелдон? Или вот это https://youtu.be/FQ_aEcQWues?si=LCJLqqJ6q7Y5ONoI
Интерстеллар?))