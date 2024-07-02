Акции кондитерской фабрики «Roshen» перешли в доход РФ

Приставы исполнили решение суда и национализировали фабрику «Roshen» в Липецке. Предприятие остановило производство в 2017 году.

Приставы передали в доход России акции кондитерской компании «Roshen» из Липецка. Фабрика принадлежала бывшему президенту Украины Петру Порошенко.

В феврале 2024 года суд принял решение национализировать кондитерскую фирму, которая остановила деятельность в апреле 2017 года по политико-экономическим причинам. Оставшиеся активы Петра Порошенко в липецкой компании оценивались в 200 млн долларов. Об этом пишут «РИА Новости».

«В доход переданы акции АО "Липецкая кондитерская фабрика "Рошен"», — сказал директор ФССП Дмитрий Аристов.

Также он добавил, что в доход государства перешли акции ПАО «Уральский завод авто-текстильных изделий» и АО «Завод фрикционных и термостойких материалов».