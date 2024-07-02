⚡️ Итоги дня: закончилась льготная ипотека на новостройки, за мат и клевету в домовом чате можно получить штраф, а Яндекс будет предлагать идеи для покупок

«Яндекс» тестирует сервис «Ритм» с рекомендациями идей для покупок. Пользователи смогут следить за контентом любимых брендов и магазинов. Кроме того, небольшие региональные продавцы и производители получат возможность рассказывать о себе покупателям и привлечь их красивым контентом.

Состояние богатейших россиян выросло более чем на 28,7 млрд долларов. С начала года сооснователь компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко заработал больше 5,76 млрд долларов, основатель «Северстали» Алексей Мордашов — на 4,71 млрд долларов, а основатель «Лукойла» Вагит Алекперов получил 3,54 млрд долларов.

В России завершилась программа льготной ипотеки на новостройки. По ней было выдано более 1,5 млн кредитов на сумму свыше 6 трлн рублей. Программа действовала в РФ с апреля 2020 года и позволяла приобрести жилье по ставке 8% годовых.

В пробке у Крымского моста стоят более тысячи автомобилей. На выходных на Крымском полуострове неоднократно объявляли воздушную тревогу, а на Крымском мосту останавливали движение.

ChatGPT будет внедрен в информационную систему автомобилей Audi. С июля около двух миллионов Audi, выпущенных с 2021 года, включая Audi A3, получат обновленные функции.

Резкое снижение цен помогло «Москвичу» продать 10 тыс. машин с начала года. Всего завод в 2024 году планирует продать 27 тыс. «Москвичей». В прошлом году покупатели приобрели 15,3 тыс. автомобилей.

Суд оштрафовал участника домового чата за мат и клевету. Жителя Нижегородской области обязали компенсировать моральный вред в размере 50 тыс. рублей,. Он обвинял сотрудников товарищество собственников в расходовании средств на личные нужды.

Греция с 1 июля начала вводить шестидневную рабочую неделю. Сотрудникам выплатят дополнительную денежную компенсацию. Эта страна стала первой в ЕС, где установили шесть рабочих дней.

Мужчина умер от радости, получив сердечный приступ после выигрыша в казино. В Сингапуре победитель получил 4 млн сингапурских долларов (около 258 млн рублей) и скончался от инфаркта.

Нидерландские микробиологи нашли бактерии, которые могут разлагать пластик.