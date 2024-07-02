В Госдуме заговорили о бесплатном жилье для молодых семей

Член комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции, депутат Бийсултан Хамзаев (фракция «Единая Россия») считает, что основой молодежной политики должна быть статистика новых семей и рождаемости.

Он отметил, что политика хромает, если, например, после выпуска в 2025 году нескольких миллионов студентов из вузов страна не получает хотя бы миллион семей и хотя бы 500 тысzx детей.

Депутат добавил, что сегодня наблюдается нехватка рабочей силы на разных уровнях. Еще одной важной проблемой он назвал жилье. По его словам, молодому человеку важно знать, что у него есть перспектива, помимо работы. Что он имеет право на жилье, если он быстро заведет себе семью.

«Бесплатное жилье — это идеальная модель. Самый крайний формат — хотя бы беспроцентные кредиты. Чтоб они могли брать на приобретение жилья. Идеальная, я считаю, будет в этом плане форма. Не ипотека с определенными процентами, а беспроцентные кредиты», — отметил Хамзаев.

Еще одним элементом молодежной политики депутат назвал семью и защиту семьи: «молодежь должна быть под таким зонтиком со стороны государства, чтобы от всех проблем мы их до определенного возраста защищали. Вот это и есть основа молодежной политики», подытожил он.