Многодетным семьям предложили бесплатное санаторно-курортное лечение

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила ввести с 2025 года сертификат на бесплатное санаторно-курортное лечение для многодетных семей.

Депутат направила письмо об этом вице-премьеру Татьяне Голиковой.

«Предлагается с 2025 года ввести сертификат на бесплатное санаторно-курортное лечение для многодетных семей, который полностью покроет их расходы на посещение оздоровительного учреждения. Срок действия данного сертификата должен составлять три года с момента рождения третьего или последующего ребенка в семье», — говорится в документе, который есть у ТАСС.

Лантратова считает, что данная мера может стать эффективным инструментом поддержки многодетных родителей, «поскольку обеспечит полноценное послеродовое восстановление, а также даст возможность восстановить душевные силы и уменьшить психологическое напряжение».

«Молодые семьи в период беременности матери и в первые годы после рождения ребенка сталкиваются со значительным стрессом, недосыпанием, психологическими и физическими нагрузками. Из-за этого многие семьи откладывают решение о рождении второго и последующих детей, что оказывает негативное влияние на демографическую ситуацию в стране», — отметила депутат.

Она считает необходимой разработку допмер, направленных на восстановление и отдых многодетных семей.

По данным Росстата, 39% многодетных семей в России находится за чертой бедности и не имеют возможности обеспечить себе минимальный отдых и восстановление.