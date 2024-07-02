😘 Уведомления по ЕНП гораздо удобнее платежек, считает ФНС

Такое утверждение делает ФНС в письме от 27.12.2023 № ЗГ-3-8/17390@.
В уведомлении всего 5 реквизитов. И можно сделать один документ сразу на все налоги, в то время как раньше надо было делать много платежек со множеством реквизитов в каждой.
ФНС не согласна с тем, что в связи с ЕНС нагрузка на бухгалтеров возросла. В 2023 году количество платежей сократилось в 1,7 раза – на 190 млн. При этом количество сданных уведомлений составило 32 млн. То есть вместо 190 млн платежек бухгалтеры сделали 32 млн уведомлений.
Кроме того, уведомление легко сделать в бухпрограмме, процесс автоматизирован.
Также ФНС заявляет, что две платежки в месяц по НДФЛ нисколько не усложнили жизнь бухгалтерам. Сходить в отпуск на 28 дней они и раньше не могли, потому что всегда надо было 2 раза в месяц выплачивать зарплату.
Комментарии13
особенно коды периодов😷
упыри
Эх, видно получили они по полной за эту хрень.
Ага, брошки на грудь и премиальные в ведомость.