😘 Уведомления по ЕНП гораздо удобнее платежек, считает ФНС

По сути уведомления по ЕНП заменили авансовые платежи, но при этом по каждому налогу не надо делать отдельный документ с множеством реквизитов, которых в платежке было около 15.

Такое утверждение делает ФНС в письме от 27.12.2023 № ЗГ-3-8/17390@.

В уведомлении всего 5 реквизитов. И можно сделать один документ сразу на все налоги, в то время как раньше надо было делать много платежек со множеством реквизитов в каждой.

ФНС не согласна с тем, что в связи с ЕНС нагрузка на бухгалтеров возросла. В 2023 году количество платежей сократилось в 1,7 раза – на 190 млн. При этом количество сданных уведомлений составило 32 млн. То есть вместо 190 млн платежек бухгалтеры сделали 32 млн уведомлений.

Кроме того, уведомление легко сделать в бухпрограмме, процесс автоматизирован.

Также ФНС заявляет, что две платежки в месяц по НДФЛ нисколько не усложнили жизнь бухгалтерам. Сходить в отпуск на 28 дней они и раньше не могли, потому что всегда надо было 2 раза в месяц выплачивать зарплату.