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Уведомление по ЕНП

До 3 июля не забудьте сдать уведомление по ЕНП на НДФЛ

3 июля – очередной срок сдачи уведомления на единый налоговый платеж (ЕНП). В нем будет только НДФЛ за период с 23.06 по 30.06.

Код периода в уведомлении – 31/13.

Уплатить НДФЛ, указанный в этом уведомлении, надо до 05.07.

При этом сумма налога будет фигурировать в форме 6-НДФЛ за полугодие, которую надо сдать до 25.07.

Смотрите в нашей таблице соответствие строк раздела 1 формы 6-НДФЛ и ЕНП-уведомлений.

Период

Строка 6-НДФЛ

Код периода в уведомлении

01.04.24 – 22.04.24

021

31/01

23.04.24 – 31.05.24

022

31/11

01.05.24 – 22.05.24

023

31/02

23.05.24 – 31.05.24

024

31/12

01.06.24 – 22.06.24

025

31/03

23.06.24 – 30.06.24

026

31/13

Напомним: несмотря на то, что срок уплаты НДФЛ за второй период июня приходится на июль, этот налог отражают в 6-НДФЛ за 2 квартал, потому что дата выплаты дохода приходится на 2 квартал.

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