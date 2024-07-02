До 3 июля не забудьте сдать уведомление по ЕНП на НДФЛ

3 июля – очередной срок сдачи уведомления на единый налоговый платеж (ЕНП). В нем будет только НДФЛ за период с 23.06 по 30.06.

Код периода в уведомлении – 31/13.

Уплатить НДФЛ, указанный в этом уведомлении, надо до 05.07.

При этом сумма налога будет фигурировать в форме 6-НДФЛ за полугодие, которую надо сдать до 25.07.

Смотрите в нашей таблице соответствие строк раздела 1 формы 6-НДФЛ и ЕНП-уведомлений.

Период Строка 6-НДФЛ Код периода в уведомлении 01.04.24 – 22.04.24 021 31/01 23.04.24 – 31.05.24 022 31/11 01.05.24 – 22.05.24 023 31/02 23.05.24 – 31.05.24 024 31/12 01.06.24 – 22.06.24 025 31/03 23.06.24 – 30.06.24 026 31/13

Напомним: несмотря на то, что срок уплаты НДФЛ за второй период июня приходится на июль, этот налог отражают в 6-НДФЛ за 2 квартал, потому что дата выплаты дохода приходится на 2 квартал.

Рассчитывать и уплачивать налоги вовремя научим на онлайн-курсе «Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С».

Вы освоите все нужные для работы инструменты: сможете считать налоги и зарплату, правильно оформлять первичку и все документы по сотрудникам, заполнять отчетность и работать в 1С. Курс поможет быстро стартовать в профессии даже без опыта либо актуализирует имеющиеся знания.

Сейчас вы можете купить курс со скидкой 81% за 3 690 рублей вместо 18 990 рублей!

Купить курс

После обучения вы получите сертификат о прохождении программы «Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С» на 112 ак. часов. Больше онлайн-курсов со скидкой в каталоге!