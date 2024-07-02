До 3 июля не забудьте сдать уведомление по ЕНП на НДФЛ

Код периода в уведомлении – 31/13.
Уплатить НДФЛ, указанный в этом уведомлении, надо до 05.07.
При этом сумма налога будет фигурировать в форме 6-НДФЛ за полугодие, которую надо сдать до 25.07.
Смотрите в нашей таблице соответствие строк раздела 1 формы 6-НДФЛ и ЕНП-уведомлений.
Период
Строка 6-НДФЛ
Код периода в уведомлении
01.04.24 – 22.04.24
021
31/01
23.04.24 – 31.05.24
022
31/11
01.05.24 – 22.05.24
023
31/02
23.05.24 – 31.05.24
024
31/12
01.06.24 – 22.06.24
025
31/03
23.06.24 – 30.06.24
026
31/13
Напомним: несмотря на то, что срок уплаты НДФЛ за второй период июня приходится на июль, этот налог отражают в 6-НДФЛ за 2 квартал, потому что дата выплаты дохода приходится на 2 квартал.
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