Россия вошла в категорию стран с высоким доходом населения

Всемирный банк включил РФ в список стран с высокими доходами населения. На душу населения приходится больше 14 тысячи долларов.

Всемирный банк классифицировал страны по уроню дохода на 2024 финансовый год. Согласно оценкам аналитиков, доходы населения в России составляют больше 14 тыс. долларов на душу населения.

В 2023 году Россию отнесли к странам с доходами выше среднего. Тогда валовый национальный доход вырос с 12 830 до 14 250 долларов по сравнению с 2022 годом. Об этом пишет «Коммерсант».

К странам с высокими доходами жителей в этом году также присоединились Болгария и Палау.

По данным Росстата, среднедушевой доход в 2023 году составлял 53,1 тыс. рублей.