Россия вошла в категорию стран с высоким доходом населения

Всемирный банк классифицировал страны по уроню дохода на 2024 финансовый год. Согласно оценкам аналитиков, доходы населения в России составляют больше 14 тыс. долларов на душу населения.
В 2023 году Россию отнесли к странам с доходами выше среднего. Тогда валовый национальный доход вырос с 12 830 до 14 250 долларов по сравнению с 2022 годом. Об этом пишет «Коммерсант».
К странам с высокими доходами жителей в этом году также присоединились Болгария и Палау.
По данным Росстата, среднедушевой доход в 2023 году составлял 53,1 тыс. рублей.
Комментарии8
Один ест мясо, другой - капусту. На душу населения - двое едят голубцы
а на тело-то сколько?
Мы даже знаем, кто съел мясо из наших голубцов.
Всегда хотела знать. Поделитесь, плиз
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Вот что бывает когда из-за опечатки минимальную пенсию в 14000 рублей превратили в 14000 долларов
Где мои оставшиеся 13,5 тыс долларов? 😁😁😁😁😆