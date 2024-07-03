В июле надо сдать ЕНП-уведомление на аванс по УСН

25 июля – крайний срок сдачи уведомлений по ЕНП, в котором будет аванс по УСН за 2 квартал.

Код периода в этом уведомлении – 34/02.

Если у ИП на УСН «доходы» без работников налог уменьшен до нуля за счет фиксированных взносов, сдавать нулевое уведомление не надо.

Также уведомление не понадобится, если при УСН «доходы минус расходы» получен убыток. По итогу года при убытке будет минимальный налог. Но при начислении аванса минимального налога не будет.

Как считать, платить и отражать в декларации минимальный налог при УСН в 2024 году, мы разбирали тут.

Какие уведомления по ЕНП в 2024 году должны сдавать ИП на УСН смотрите здесь.

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