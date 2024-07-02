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Интернет и IT

Число виртуальных SIM-карт увеличилось на 81%

Абоненты переходят на eSIM, чтобы иметь два номера в смартфоне, куда доступна установка всего лишь одной физической SIM-карты.

С января по май 2024 года мобильные операторы заметили, что количество активированных eSIM выросло на 81%. Больше 98% абонентов используют виртуальную SIM-карту в качестве основной.

К 2025 году ожидается, что число подключений через eSIM достигнет 1 млрд устройств, а в 2028 году виртуальные карты будут в половине всех смартфонов. Об этом пишет RG.RU со ссылкой на исследование GSMA Intelligence.

«Спрос на eSIM в последние годы устойчиво растет, так как появляется все больше устройств, которые поддерживают эту технологию. Ее преимущества очевидны. Это и удобство пользования, и дополнительная защита абонента, так как карту не надо переставлять из старого смартфона в новый и ее невозможно потерять. Кроме того, у абонента появляется возможность иметь два номера на устройствах», — сказали в «МегаФоне».

Виртуальные eSIM позволяют удаленно блокировать устройство в случае кражи. Такая карта более надежна и долговечна, поскольку контакты и чипы физической карты окисляются и затираются.

В начале 2024 года на рынке представлено больше 230 моделей смартфонов и планшетов с поддержкой eSIM.

Комментарии

1
  • interesy

    Возникает вопрос как восстановить это номер? Например телефон украли, потерял, сломался.

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Создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина, Клерк
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Число виртуальных SIM-карт увеличилось на 81%

Абоненты переходят на eSIM, чтобы иметь два номера в смартфоне, куда доступна установка всего лишь одной физической SIM-карты.

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