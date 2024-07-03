Многодетному москвичу не положена льгота по транспортному налогу, если он развелся с женой

Льготы по транспортному налогу устанавливают региональные власти. В частности, в Москве есть льгота для многодетных.

Льгота установлена в отношении одного из родителей в многодетной семье за одно авто. Но действие льготного статуса многодетной семьи прекращается в случае расторжения брака между родителями.

Однако возможность сохранить льготу есть. Тот родитель, с которым живут дети, может обратиться в департамент труда и соцзащиты Москвы с заявлением о присвоении льготного статуса.

Ему присвоят статус и выдадут удостоверение многодетной семьи города Москвы на бумажном носителе.

Со дня присвоения такого статуса начинает действовать льгота по транспортному налогу, даже если удостоверение еще не выдали.

Такое разъяснение дает УФНС по г. Москве в письме от 07.12.2023 № 23-22/1/144166@.

Таким образом, если мужчина ушел от жены, оставив детей с ней, ему не положена льгота по транспортному налогу как многодетному отцу.