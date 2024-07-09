Депутат: с 1 июля подорожал алкоголь, но для бюджета это «микроизменения». Нужен налог на здоровье

Депутат от комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев (фракция «Единая Россия») заявил, что глобальных поступлений в бюджет в связи с повышением цен на алкоголь не будет.

С 1 июля в России повысились минимальные розничные цены на водку, коньяк, бренди и ликеро-водочные изделия. Бутылка водки объемом 0,5 литра стоит минимум 299 рублей вместо 281 рубля, коньяк вырос с 517 до 556 рублей, а бренди – с 375 до 403 рублей. Об этом мы писали здесь.

«Микроданные, наверное, какие-нибудь будут. Но это не те изменения в цене, которые дали бы ощутимый результат. Вы же говорите «больше – меньше», а это ощутимый результат. Микроизменения будут, их, может быть, заметим, но существенную роль это не сыграет», — подчеркнул Хамзаев.

Он сказал, что необходимо сделать, чтобы сократить объем потребления алкоголя среди россиян.

«Тут нужны более конкретные шаги. Например, ввести «налог на здоровье» граждан для алкогольных корпораций. Чтобы они, с учетом того социального урона, который наносят, и того шлейфа последствий употребления этих продуктов среди граждан, платили налог из своей прибыли. Это возможно, но тяжело», — заявил депутат.

С 1 июня при обороте спирта и алкоголя обязательны электронные сопроводительные документы.