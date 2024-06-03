С 1 июня при обороте спирта и алкоголя обязательны электронные сопроводительные документы

По новому закону оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции возможен при наличии сопроводительных электронных документов.

Согласно федеральному закону от 03.04.2023 № 108-ФЗ, они должны удостоверять легальность производства и оборота такой продукции. В этих документах отражается информация о лицензиях и перевозках продукции.

Для перевозки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции производителям нужно оформлять только электронные сопроводительные документы, которые внесены в госинформсистему электронных перевозочных документов — ГИС ЭПД.

Тем самым с 1 июня 2024 года в алкогольной отрасли отменены товарно-транспортные накладные. Так сказано в п. 3 ст. 1 закона 108-ФЗ.

Росалкогольтабакконтроль пояснил, что до 01.09.2026 установлен переходный период, в течение которого можно использовать в качестве сопроводительных как бумажную ТТН, так и электронные документы, сопровождающие оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В 2023 году ГИС ЭПД уже применяли представители крупного бизнеса в 83 регионах России.