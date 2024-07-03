🛴 За ДТП с участием электросамокатов могут ввести штраф от 30 тысяч рублей

Партия ЛДПР требуют ужесточить административную ответственность за оставление места ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе электросамокатов.

Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме во главе с председателем партии Леонидом Слуцким предложили ввести штраф в размере от 30 000 рублей за оставление места ДТП с участием средства индивидуальной мобильности, если в результате причинен вред здоровью гражданина или его имуществу.

Об этом депутаты заявили во время круглого стола «Право на город. Конфликт на тротуаре», организованном по инициативе Слуцкого.

«Текущая ответственность за причинение вреда здоровью человека в результате аварии распространяется на водителей транспортных средств, тогда как для водителей электросамокатов и электровелосипедов такой ответственности нет. Получается, у таких лихачей нет необходимости оказывать первую помощь человеку или даже оставаться на месте происшествия. В Москве не так давно курьер сбил маму с маленьким ребенком и просто уехал. Вот такие ситуации мы должны исключить, введя административную ответственность за оставление места ДТП на электросамокатах, моноколесах или электровелосипедах», – рассказал Слуцкий.

Кроме того, депутаты предложили ввести штраф 50 000 рублей за управление СИМ в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Также в ЛДПР выступили за запрет любого движения курьеров на СИМ по тротуарам, ограничение максимальной скорости СИМ на пешеходных улицах на уровне 15 км/ч, а в жилых зонах – до 10 км/ч, с обязательным спешиванием вблизи детских площадок и подъездов многоквартирных жилых домов. В противном случае — увеличить штраф за превышение скорости или нарушение порядка спешивания до 10 000 рублей.

Замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Станислав Наумов завил, что будет первым автором законопроекта, который запретит любое передвижение сотрудника логистической компании по пешеходным тротуарам. «Уже в эту сессию разработаем данную инициативу», — сказал он.

Ранее мы писали, что депутат предложил создать электросамокатную полицию.