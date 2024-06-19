Депутат предложил создать электросамокатную полицию

Сотрудники полиции смогут использовать самокаты для патрулирования пешеходных зон и для пресечения нарушений со стороны велосипедистов и самокатчиков.

Зампредседателя Госдумы Владислав Даванков отправил письмо главе МВД Владимиру Колокольцеву с идеей организовать электросамокатную полицию для патрулирования пешеходных и общественных зон.

Кроме того, новое подразделение сможет контролировать соблюдение правил дорожного движения со стороны велосипедистов и тех, кто передвигается на электросамокатах. Об этом пишет РБК.

«Такое специализированное подразделение МВД сможет оперативно реагировать на несоблюдение ПДД — таких как превышение скорости, игнорирование светофоров и разметки дорожного полотна ... и штрафовать нарушителей», — сказано в письме.

Водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ) будут привлекать за опасное вождение и передвижение в нетрезвом виде, за неправильную парковку на тротуарах и в общественных местах.

Недавно мы писали, что с 1 марта 2023 года перемещаться на электросамокатах можно со скоростью до 25 км/ч.