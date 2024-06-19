Депутат предложил создать электросамокатную полицию

Зампредседателя Госдумы Владислав Даванков отправил письмо главе МВД Владимиру Колокольцеву с идеей организовать электросамокатную полицию для патрулирования пешеходных и общественных зон.
Кроме того, новое подразделение сможет контролировать соблюдение правил дорожного движения со стороны велосипедистов и тех, кто передвигается на электросамокатах. Об этом пишет РБК.
«Такое специализированное подразделение МВД сможет оперативно реагировать на несоблюдение ПДД — таких как превышение скорости, игнорирование светофоров и разметки дорожного полотна ... и штрафовать нарушителей», — сказано в письме.
Водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ) будут привлекать за опасное вождение и передвижение в нетрезвом виде, за неправильную парковку на тротуарах и в общественных местах.
Недавно мы писали, что с 1 марта 2023 года перемещаться на электросамокатах можно со скоростью до 25 км/ч.
Комментарии1
Второй ногой быстро-быстро отталкивается от асфальта, поэтому её почти не видно)))