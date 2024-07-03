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Налоговые изменения 2025

Совет Федерации рассмотрит поправки к проекту о донастройке налоговой системы 10 июля

На изучение законопроектов о реформировании налоговой системы с 2025 года сенаторам понадобится больше времени.

Заседание Совета Федерации по рассмотрению проекта о донастройке налоговой системы перенесли с 9 на 10 июля. Событие решили отложить, чтобы сенаторы успели ознакомиться с пакетом законопроектов.

«Сегодня на Совете палаты утвердили пленарное заседание завтра, 3 числа, с 9 перенесли на 10 число, потом 17 июля и 2 августа», — сказал комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

Недавно мы писали, что второе чтение поправок к налоговой реформе-2025 перенесли с 4 на 9 июля.

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