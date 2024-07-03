Госдума перенесет второе чтение налоговых поправок на 9 июля

Сейчас законодатели уже подготовили больше 200 поправок в законопроект с реформой налоговой системы-2025.

Правительство попросило Госдуму продлить срок внесения поправок в законопроект с налоговой реформой 2025 года и перенести второе чтение с 4 на 9 июля. Документ в первом чтении приняли 20 июня.

«У нас уже сейчас более 200 поправок, думаю, что количество вырастет. Я предлагаю начать рассматривать поправки в Налоговый кодекс в четверг после пленарного заседания и продолжить рассмотрение в пятницу. В этой ситуации у нас будут резервные дни — суббота, воскресенье и понедельник. То есть три резервных дня», — сказал руководитель комитета по бюджету Андрей Макаров.

На реализацию поправок понадобится дополнительные 2,6 трлн рублей в 2025 году.

Обзор всех изменений для бухгалтера по налоговой реформе-2025 здесь.