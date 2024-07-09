В Госдуме предложили снизить налоговую нагрузку на нефтяные компании

По его словам, полученная экономия от снижения налогов может быть направлена на развитие и инвестиции, отдачу от которых государство получит через 5-10 лет.
«Одни только прямые налоги в виде НДПИ, акцизов, налога на финансовый результат от нефтяной и газовой отраслей составляют до трети всех доходов, которые формируют федеральный бюджет. При этом сегодня мы обоснованно слышим от представителей компаний, что уровень налоговой нагрузки в нефтяной отрасли чрезвычайно высокий — доходит до 80% от финансового результата. С другой стороны, мы понимаем, что сегодня Россия находится в тройке лидеров по объему добычи нефти — мы занимаем 10% мирового рынка и задача как минимум в этой тройке удержаться», — сказал Станкевич.
Он отметил, что некоторые руководители государственных энергетических компаний обращают внимание на существенное недоинвестирование нефтяной отрасли в России.
Депутат считает: говоря об изменениях в налоговой системе, необходимо найти баланс между налогами и инвестициями.
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