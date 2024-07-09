В Госдуме предложили снизить налоговую нагрузку на нефтяные компании

Зампред комитета ГД по энергетике Юрий Станкевич (депутат фракции «Единая Россия») считает, что уровень налоговой нагрузки на нефтяные компании нужно снизить там, где это возможно.

По его словам, полученная экономия от снижения налогов может быть направлена на развитие и инвестиции, отдачу от которых государство получит через 5-10 лет.

«Одни только прямые налоги в виде НДПИ, акцизов, налога на финансовый результат от нефтяной и газовой отраслей составляют до трети всех доходов, которые формируют федеральный бюджет. При этом сегодня мы обоснованно слышим от представителей компаний, что уровень налоговой нагрузки в нефтяной отрасли чрезвычайно высокий — доходит до 80% от финансового результата. С другой стороны, мы понимаем, что сегодня Россия находится в тройке лидеров по объему добычи нефти — мы занимаем 10% мирового рынка и задача как минимум в этой тройке удержаться», — сказал Станкевич.

Он отметил, что некоторые руководители государственных энергетических компаний обращают внимание на существенное недоинвестирование нефтяной отрасли в России.

Депутат считает: говоря об изменениях в налоговой системе, необходимо найти баланс между налогами и инвестициями.