Экономически значимые организации будут сообщать властям об иностранных владельцах

Владимир Путин подписал указ, по которому экономически значимые организации (ЭЗО) будут обязаны уведомлять Минэкономразвития о наличии иностранных совладельцев. Банки и некредитные финансовые организации также будут передавать эту информацию, но уже в Центробанк.

В свою очередь регуляторы будут вправе передавать сведения об иностранном участии в суд, Генпрокуратуру, СК, МВД и ФСБ. При этом банки, аудиторы и нотариусы могут запрашивать у ЭЗО и их «дочек» данные о бенифициарах.

Уведомления об иностранных владельцах с пакетом акций меньше 5% можно не подавать, если ценные бумаги ЭЗО торгуются на бирже.

Статус экономически значимой организации позволяет российским бенефициарам через суд получить доли компании в прямое владение, исключив из цепочки собственников иностранные холдинги.

Также по решению суда могут приостановить корпоративные права иностранных компаний на получение дивидендов, распоряжение активами и голосование на собраниях.