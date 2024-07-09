Клиенты брокера «Открытие» вынуждены платить комиссию за арестованные ценные бумаги

По решению суда акции Соликамского магниевого завода были арестованы, однако клиентам бывшего «Открытие Брокера» начисляют комиссию за хранение заблокированных ценных бумаг.

Несколько клиентов бывшего «Открытие Брокера» обнаружили, что с них удерживают комиссию в размере 650 рублей за депозитарное хранение акций Соликамского магниевого завода (СМЗ). Ценные бумаги компании были арестованы по решению суда и заблокированы. Активы находятся в разделе «Блокировано (арест)».

Комиссия составляет 0,075% годовых от оценочной стоимости остатка ценных бумаг на счете депо, но не менее 650 рублей. Брокер установил тарифную сетку на акции СМЗ, как и на другие ценные бумаги, которые не находятся под обременением. Об этом пишет РБК.

«Мы всегда идем навстречу инвесторам, поэтому приняли решение отменить комиссии по этой бумаге. Случаи обращения клиентов единичны. Большинство клиентов «Открытие Брокер» уже переведены в ВТБ», — сказали в банке «Открытие».

«БКС Мир инвестиций», Совкомбанк, «Газпромбанк Инвестиции» и «ВЕЛЕС Капитал» заявили, что не берут комиссию за хранение акций СМЗ на депозитарном счете.

В ФГ «Финам» сообщили, что брокер начисляет комиссию на основании тарифа, который выбрал инвестор. При этом стоимость услуг «никак не зависит от раздела, на котором хранятся ценные бумаги».