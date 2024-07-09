⚡️ Итоги дня: мука подорожала на 30%, Microsoft запустит мгновенный обмен файлами между ПК и смартфоном, а ФСБ и МИД будут изымать недействительные паспорта

Производители хлеба жалуются на рекордное подорожание муки. За июнь стоимость муки выросла более чем на 30%.
Экспорт алмазов из РФ в 2023 году снизился на 12% — до 32,4 млн карат против 36,7 млн карат годом ранее.
Холдинг «Объединенные пивоварни», созданный на базе российских активов нидерландской компании Heineken, намерен выпустить пиво с названием «Москвич». Ассоциация с автомобильным заводом для пива может оказаться достаточно непопулярной, так как алкоголь несовместим с вождением.
МВД хочет наделить ФСБ и МИД полномочиями по изъятию недействительных паспортов. При обнаружении в паспорте ошибок или опечаток новый документ будет незамедлительно оформляться без взимания государственной пошлины.
Microsoft добавит в Windows 11 функцию «Продолжить с телефона», которая обеспечивает мгновенный обмен файлами между ПК и смартфоном.
Land Rover представил самый мощный внедорожник в истории серии — Defender Octa. Машина получила 4,4-литровый гибридный двигатель V-8 с двойным турбонаддувом, выдающий 626 л.с.
Петербуржец взыскал с властей города 275 тыс. рублей. Он доказал в суде незаконность более 40 штрафов за неоплаченные места на платных парковках.
Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!
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