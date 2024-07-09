⚡️ Итоги дня: мука подорожала на 30%, Microsoft запустит мгновенный обмен файлами между ПК и смартфоном, а ФСБ и МИД будут изымать недействительные паспорта

Почему некоторые виды малоценки нельзя учитывать на счете 10

До сих пор некоторые бухгалтеры продолжают использовать для учета отдельных видов инвентаря субсчет 9 счета 10 «Материалы». А такие объекты могут отвечать признакам основного средства. К тому же у них может быть срок службы больше года. Но ни к ОС, ни к запасам такой инвентарь относить нельзя. Учитывать его нужно в особом порядке.