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Декларация по налогу на прибыль

Вышли новые контрольные соотношения для декларации по налогу на прибыль

Обновили 9 контрольных соотношений (КС) для декларации по налогу на прибыль и отменили 7 КС.

Новые КС доведены письмом ФНС от 01.07.2024 № СД-4-3/7429@.

В частности, обновили КС по проверки соответствия показателей строк листа 02 с показателями приложения 1 и 2 к листу 02 (доходы и расходы).

Исключили КС для проверки базы по налогу в региональный бюджет, к которой применяется пониженная ставка (КС № 1.41, 1.43).

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