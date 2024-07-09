Вышли новые контрольные соотношения для декларации по налогу на прибыль

Обновили 9 контрольных соотношений (КС) для декларации по налогу на прибыль и отменили 7 КС.

Новые КС доведены письмом ФНС от 01.07.2024 № СД-4-3/7429@.

В частности, обновили КС по проверки соответствия показателей строк листа 02 с показателями приложения 1 и 2 к листу 02 (доходы и расходы).

Исключили КС для проверки базы по налогу в региональный бюджет, к которой применяется пониженная ставка (КС № 1.41, 1.43).

Вести налоговый учет без ошибок и претензий налоговой научим на курсе профессиональной переподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С».

Вы освоите все нужные для работы инструменты: сможете вести налоговый и бухгалтерский учет, заполнять отчетность, проводить все это в 1С. Курс поможет быстро стартовать в профессии даже без опыта либо актуализирует имеющиеся знания.

После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов, который внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.

Успейте купить курс со скидкой 70% за 9 900 рублей вместо 32 800 рублей.

Обучение стартовало 1 июля. Присоединиться к потоку можно до 3 июля включительно.

Записаться

Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер» и стандартам Министерства образования РФ. Больше курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки со скидками в каталоге!