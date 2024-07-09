Минэкономразвития: бизнес должен участвовать в решении социальных проблем

За последние два года 70% предпринимателей начали ответственно подходить к социальным проблемам, сотрудничать с волонтерскими организациями и отправлять адресную помощь нуждающимся.

70% предпринимателей уверены, что бизнес должен участвовать в решении социальных проблем. Об этом говорится в исследовании Минэкономразвития, ФОМ и Сбера.

Опрос показал, что бизнесмены стали ответственно подходить к морально-этическим проблемам предпринимательства и действовать в этих интересах.

«Подавляющее большинство предпринимателей делали что-то полезное за последние два года: 33% сотрудничали с волонтерскими и благотворительными организациями, 25% организовывали адресную помощь нуждающимся и 23% поддерживали детские дома, больницы, образовательные учреждения», — сказала замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова.

23% предпринимателей организуют корпоративное обучение для повышения квалификации сотрудников, 12% предлагают рабочие места людям с ограниченными возможностями.

Компании, которые поддерживают социальные инициативы государства, могут воспользоваться налоговым вычетом на благотворительность, участвовать в грантовых программах.

В приоритете у бизнеса социальные проекты, направленные на улучшение качества жизни конкретных групп населения. Например, многодетных семей, одиноких родителей. Также перспективными становятся экологические инициативы, включая переработку отходов.