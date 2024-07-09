Депутат с помощью ЦБ разъяснил текущий юридический статус криптовалют в России

Отсутствие правового регулирования не превращает покупку и продажу криптовалют в нелегальное занятие, но создает целый комплекс рисков для его участников.

Об этом в своем Телеграм-канале написал зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат фракции «Единая Россия» Антон Горелкин.

Можно ли считать их цифровым финансовым активом? Попадают ли они под определение цифровой валюты? Являются ли законными сделки по их купле-продаже? По некоторым из этих вопросов Горелкин решил сверить позиции с департаментом финансовых технологий Центробанка.

Понятие «цифровая валюта» введено ч. 3 ст. 1 закона № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах». ЦБ подтверждает, что под эту категорию подпадают криптовалюты. Но в то же время отмечает: хотя другая норма того же ФЗ говорит, что выпуск и обращение цифровой валюты в РФ регулируются в соответствии с федеральными законами, правовые основы для оборота цифровой валюты (в том числе сделок купли-продажи) в настоящее время не установлены. Проще говоря, нормативные механизмы предусмотрены, но их нет.

«Добавлю, что отсутствие регулирования не превращает покупку и продажу криптовалют в нелегальное занятие, но создает целый комплекс рисков для его участников. Например, сделку с криптовалютой почти невозможно оспорить в судебном порядке. Чтобы снять эти риски, нужно сделать выбор: или двигаться в сторону комплексного регулирования криптовалютного рынка (первым пунктом которого станет принятие закона о майнинге), или полностью запретить выпуск и оборот частных цифровых валют», — сообщает Горелкин.

Он надеется, что решение, которое, по его информации, будет принято уже совсем скоро, «нас не разочарует».