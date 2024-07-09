Предприниматели получили 5,4 млрд рублей через онлайн-сервис микрокредитования

Малый и средний бизнес оформил больше двух тысяч микрозаймов по ставке 7,4%. Средний срок финансирования составляет 2,6 года.

За шесть месяцев 2024 года малый и средний бизнес получил больше 5,4 млрд рублей с помощью сервиса «Подбор и получение микрофинансирования» на Цифровой платформе МСП. Онлайн оформили свыше 2,2 тыс. микрозаймов.

«Размер микрозайма составил 2,4 млн рублей при средней ставке 7,4%. Это в 2-3 раза меньше размеров ставок при обычном банковском кредитовании <…> Возможностями онлайн-сервиса уже воспользовались предприниматели 83 регионов, которые привлекали микрофинансирование на средний срок 2,6 года», — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

По объему микрокредитования через онлайн-сервис лидирует Иркутская область. Предприниматели оформили 135 займов на общую сумму 412 млн рублей. Второе место занимает Чувашская Республика, а третье — Удмуртская Республика.

Больше 30% объема микрозаймов предприниматели получили на инвестиционные цели. Большинство заемщиков занимаются торговлей, услугами и производством.