Плановых проверок Росприроднадзора стало меньше, но внеплановых — больше

Она сообщила, что ведомство снизило количество плановых проверок – их порядка 2 тысяч. И чуть больше – внеплановых. В основном внеплановые проверки проводятся по обращениям граждан и по наиболее резонансным ситуациям.

За последние три года Росприроднадзор профинансирован в 6 раз больше, чем когда‑либо ранее. Это позволило кратно увеличить количество лабораторных исследований, анализов и повысить эффективность профилактических мероприятий, поскольку вся работа прежде всего и в рамках моратория, и в рамках поддержки бизнеса на профилактические мероприятия. На сегодня их проведено порядка 8,5 тыс.

«На сегодняшний момент мы можем сказать, что взаимодействие с бизнесом идет четко. Бизнес выполняет свои обязательства. Все платежи, которые необходимо платить за негативное воздействие на окружающую среду, бизнес направляет субъектам Российской Федерации. Ежегодные платежи составляют 21 млрд. Своевременно мы получаем в рамках электронного взаимодействия порядка 1,22 млн отчетов и платежей, которые бизнес осуществляет», — заявила Радионова.

Она также отметила, что в прошлом году полностью принята нормативная база, и каждый рубль экологически «окрашен»: теперь каждая копейка, заплаченная бизнесом, – будь то платеж, будь то штраф за экологический ущерб, – направлена на экологию.

Отмечено, что экологическое консультирование бизнеса стало самым успешным экспериментом ведомства, который продлен.