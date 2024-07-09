Совет Федерации принял закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

Работающим пенсионерам вернут недополученные средства после того, как они прекратят трудовую деятельность.

С 2025 года выплаты работающим пенсионерам будут снова индексировать. Совет Федерации одобрил закон.

Изменения затронут 7,87 млн человек. С 2025 года пенсия будет индексироваться не один раз с 1 января, а дважды: с 1 февраля — на уровень инфляции и с 1 апреля на уровень роста заработной платы.

«При реализации закона к получаемой сейчас пенсии работающему пенсионеру будут выплачивать сумму, соответствующую индексации, начиная с 2025 года. При этом сумма индексации за 2016-2024 годы будет выплачена при прекращении трудовой деятельности», — сказала председатель комитета СФ по социальной политике Елена Перминова.

Размер индексации работающим пенсионерам будет исчисляться от максимальной пенсии, которая была бы им положена, если бы они не работали.