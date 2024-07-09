Росприроднадзор назвал свой самый успешный эксперимент с бизнесом

На встрече с главой правительства Михаилом Мишустиным руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова назвала экологическое консультирование бизнеса – самым успешным экспериментом.

В рамках экологического консультирования Росприроднадзор сопровождает инвестиционные проекты, помогая предпринимателям находить лучшие экономически выгодные решения при реализации инвестпроектов до начала разрешительных процедур и определения бюджетных параметров.

В рассмотрении каждого обращения предпринимателей участвует специально сформированная комиссия, во главе которой ответственный сотрудник ведомства. Также в ее состав входят представители территориальных органов, испытательных лабораторий и центрального аппарата Росприроднадзора.

Наиболее сложные вопросы обсуждаются при участии специалистов Минстроя и Главгосэкспертизы.

Светлана Радионова отметила, что такие обсуждения стали востребованным механизмом, позволившим предотвратить ряд проблем для предпринимателей при реализации проектов и обеспечить гармоничное развитие территорий.

«Мы смотрим документы еще до того, как к нам обращаются за разрешительными процедурами, длинными и достаточно четко регламентированными. Мы смотрим инвестиционные проекты, как вы уже сказали, до момента принятия решения и определения бюджета на них. И помогаем сэкономить там, где это можно, обращая внимание на те сложности, где сэкономить не получится. Мы видим более полную картину, потому что в одном регионе приходит два-три крупных предприятия – мы понимаем, как будет развиваться регион, какая будет, например, нагрузка на водный объект», — пояснила Радионова.

По просьбам бизнеса эксперимент продлен до конца 2024 года.

Ранее мы сообщали, что плановых проверок Росприроднадзора стало меньше, но внеплановых — больше.