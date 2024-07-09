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Таксисты и курьеры получают больше работников космической отрасли

Про большую разницу в зарплате заявил член комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Плякин.

«Нужно повышать престиж работников космической отрасли. В прошлом году средняя зарплата в ракетно-космическом центре «Прогресс» оставляла около 56 тысяч рублей. Даже таксисты-курьеры зарабатывают порой больше. Молодому специалисту приходится делать выбор – заниматься любимой работой или искать профессию, которая позволит прокормить семью», — сказал Плякин.

По его мнению, «с такими зарплатами развивать космическую отрасль просто невозможно». Плякин обратил внимание, что у рядовых работников космической отрасли нет возможности выплачивать ипотеку.

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