Таксисты и курьеры получают больше работников космической отрасли

Больничный по уходу за ребенком в 2024 году. Сколько можно на нем быть и как его оплатят

Больничный лист по уходу за ребенком с 2023 года оплачивает Социальный фонд, но, конечно, с вопросами по больничным работники идут не в СФР, а в свою родную бухгалтерию. Прочитайте этот пост, тут есть все ответы для сотрудников-родителей.