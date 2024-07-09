Частные инвесторы вложили полтриллиона рублей в ценные бумаги на Мосбирже

По итогам июня 2024 года число физлиц с брокерскими счетами на Московской бирже достигло 32,4 млн человек.
Инвесторы открыли 57,7 млн счетов, из которых 5,4 млн — за первое полугодие 2024 года. Число индивидуальных инвестиционных счетов составило 5,8 млн, торговый оборот по ним достиг 191,4 млрд рублей.
«В первом полугодии частные инвесторы вложили в ценные бумаги на Московской бирже более полутриллиона рублей. Из них в июне вложения составили 78,3 млрд рублей, в том числе в акции – 4,1 млрд рублей, облигации – 52,1 млрд рублей, биржевые фонды – 22,1 млрд рублей», — сказано на сайте Мосбиржи.
Самыми популярными ценными бумагами стали акции Сбербанка, Лукойла, Газпрома, Яндекса, Сургутнефтегаза, Роснефти и Норникеля.
Популярность у инвесторов получили бумаги компаний, которые провели первичное размещение на бирже — IPO. Это акции ЮГК, ЕвроТранса, Софтлайна, Группы Астра, Совкомбанка, ВУШ, Европлана, Хэндерсона, Делимобиля и Диасофта.
Начать дискуссию