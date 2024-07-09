Частные инвесторы вложили полтриллиона рублей в ценные бумаги на Мосбирже

Как работает мировое соглашение с налоговой

Текущая статистика с 2012–2023 годы показывает, что с налоговой стали договариваться чаще. Если в 2012 году о мировых соглашениях заговорили впервые, поскольку судебная практика таких соглашений была единична. То уже за 2023 год по данным ФНС налоговые органы заключили около 600 мировых соглашений на сумму больше 24 млрд рублей, что превышает статистику за предыдущие два года.