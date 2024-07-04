Россияне тратят на содержание домашнего питомца 5-8 тысяч рублей в месяц

Содержание собак обходится в среднем на несколько тысяч дороже, чем кошек.

Половина опрошенных собаководов ежемесячно расходуют на домашнего питомца более 5 000 рублей. Каждый третий владелец собак тратит на содержание любимца более 8 000 рублей в месяц. Свыше 10 000 рублей на своих собак тратят 10% россиян. Остальные выделяют на своих любимцев менее 5 тысяч в месяц.

Большая часть владельцев котов (50%) признались, что расходуют на своих питомцев до 5 000 рублей в месяц. Каждый пятый рассказал, что ежемесячные расходы на содержание кошки не превышают 8 000 рублей. 30% анкетируемых обходятся в 2-4 тыс. рублей.

Об этом говорит исследование «Выберу.ру», результаты которого приводит «Газета.Ru».

В числе регулярных издержек — питание питомцев, игрушки, средства гигиены, уход за шерстью, реже лечение.

Директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса «Выберу.ру» Анна Романенко подчеркнула, что содержание домашнего питомца — это первоклассный тренажер по развитию финансовой грамотности, особенно в условиях регулярного роста цен на товары для животных и ветеринарные услуги.

А вы в какую сумму обычно укладываетесь за месяц? Пробовали посчитать? Пишите в комментариях.