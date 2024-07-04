Россияне тратят на содержание домашнего питомца 5-8 тысяч рублей в месяц

Половина опрошенных собаководов ежемесячно расходуют на домашнего питомца более 5 000 рублей. Каждый третий владелец собак тратит на содержание любимца более 8 000 рублей в месяц. Свыше 10 000 рублей на своих собак тратят 10% россиян. Остальные выделяют на своих любимцев менее 5 тысяч в месяц.
Большая часть владельцев котов (50%) признались, что расходуют на своих питомцев до 5 000 рублей в месяц. Каждый пятый рассказал, что ежемесячные расходы на содержание кошки не превышают 8 000 рублей. 30% анкетируемых обходятся в 2-4 тыс. рублей.
Об этом говорит исследование «Выберу.ру», результаты которого приводит «Газета.Ru».
В числе регулярных издержек — питание питомцев, игрушки, средства гигиены, уход за шерстью, реже лечение.
Директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса «Выберу.ру» Анна Романенко подчеркнула, что содержание домашнего питомца — это первоклассный тренажер по развитию финансовой грамотности, особенно в условиях регулярного роста цен на товары для животных и ветеринарные услуги.
А вы в какую сумму обычно укладываетесь за месяц? Пробовали посчитать? Пишите в комментариях.
Комментарии5
а как провести исследование, сколько на подобные исследования денег тратится?
Как распределяются издержки? Собрать статистику затрат на собак оказывается дороже чем на кошек? или наоборот?
афигеть просто на такие должности! Вот для чего содержать их? и кто её завёл? неужели она "лучше собаки" ?
Вот уж действительно.... никакой финансовой грамотности нет! Зачем тратить столько денег не понятно на что? Ну заведите вы себе лучше собаку, или кота! Да каркадила , наконец! Это будет намного лучше и полезнее !
да всё так, 5-6 тысяч наверное будет, и это если собака не болеет
Именно! И это без прививок, глистогонок и всевозможных антиблохинов. А уж если болеет, то 5-6 тыс можно смело умножить на 10. И это так, средняя цена по больнице.
а если еще и хронические какие-нибудь болячки.
владельцы аллергиков на условный апоквел тратят просто невероятные деньги
На пёса где-то 4-5 тысяч (корм, препараты от блох, шампунь и т.д.) А вот на котейку пока не определилась, он у нас новый жилец, пока основные расходы - игрушки