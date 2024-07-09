Минфин предложит поправки в законопроект о майнинге

Из-за сложностей в определении курса биткоина, налоги майнеров привяжут к базе потребляемой энергии. Она в среднем будет эквивалентна налогу на прибыль.

Заместитель министра финансов Иван Чебесков заявил, что «когда майнинг станет легальной отраслью, он перестанет быть злом». Основная проблема, которую нужно решить в законопроекте, связана с цифровой валютой. Пока что не ясно, что с ней делать, куда продавать и кто может это делать.

«Когда майнинг станет легальной отраслью, которая будет платить соответствующие налоги, то он перестанет быть злом, поскольку это фактически экспорт энергоносителей. Как в случае с нефтью, газом. Электроэнергия — это тоже наш ресурс, который мы можем экспортировать через цифровую валюту», — сказал Чебесков в интервью «Известиям».

Зарегистрироваться в реестре майнеров и платить налоги будет нужно тем, кто выходит за рамки индивидуального электропотребления. В противном случае деятельность по добыче криптовалют будет признана незаконной. Уже сейчас готовят поправки в законодательство.

Налогообложение цифровой валюты будет происходить по тому же принципу, как с ценными бумагами. Майнеров обяжут платить налог на прибыль, как и другие компании. Но здесь появляется проблема — как верифицировать цену биткоина и формировать официальный курс криптовалют.

Минфин предлагает привязать уплату налогов майнерами к базе потребляемой энергии, которая в среднем будет эквивалентна налогу на прибыль.