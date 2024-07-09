Центробанк в июле может повысить ключевую ставку до 18% годовых

Совет директоров Банка России на ближайшем заседании обсудит целесообразность повышения ключевой ставки до 17 или 18%.

Зампред Центробанка Алексей Заботкин заявил, что в июле регулятор будет обсуждать возможность повышения ключевой ставки до 17 или 18% годовых.

«На заседании в июне обсуждались возможность, целесообразность повышения до 17% или даже до 18% — скорее всего, эти альтернативы будут на столе и на июльском заседании. Потребуется ли их расширить, будет зависеть от поступающих данных», — сказал Заботкин.

В июне ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. Это значение держится с декабря 2023 года.

Недавно мы писали, что Банк России дал сигнал о повышении ключевой ставки.