⚡️ Итоги дня: завод по производству пива EFES запустил экскурсии, работодателям выгодна конкуренция между сотрудниками, а ФСБ ограничит IP-телефонию

В России эвакуацию автомобиля предложили ограничить 20% от прожиточного минимума.
35% российских компаний поощряют конкуренцию среди своих сотрудников. Большинство из них используют материальные способы мотивации: премии, повышение по карьерной лестнице, дополнительные выходные.
Продуктовый ретейлер «Лента» будет выпускать виски и бренди под собственными марками —Sea Legend Rum, Harebridge и Beagle’s Blend.
В рамках развития проекта «Промышленный туризм» Уфимский филиал пивоваренной компании России «АБ ИнБев Эфес» запустил проведение экскурсий на своем производстве, которые доступны для всех совершеннолетних посетителей абсолютно бесплатно.
ФСБ ввела новые ограничения для пользователей IP-телефонии. У российских операторов связи потребовали запретить предоставлять клиентам возможность использовать VoIP-аккаунты как с иностранных IP-адресов, так и принадлежащих российским провайдерам хостинга. Инициатива ведомства направлена на продолжение борьбы с мошенниками.
Компания Figma приняла решение отменить запуск инструмента на базе искусственного интеллекта под названием Make Designs после критики за копирование дизайна приложений Apple.
В РЖД создадут прозрачный туристический вагон к концу 2025 года.
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