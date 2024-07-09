Справочный сервис Контур.Норматив теперь доступен только клиентам Контур.Экстерна

Сначала сервис отчетности Контур.Экстерн позволял вести учет и сдавать отчетность, а теперь у клиентов Экстерна есть эксклюзивный доступ к справочно-правовой системе Контур.Норматив.

Сервис для сдачи отчетности в контролирующие органы через интернет Контур.Экстерн объединился с учетной системой Контур.Бухгалтерия и стал единым сервисом для отчетности и ведения учета.

Теперь клиенты получат доступ к справочно-правовой системе Контур.Норматив с экспертной поддержкой по бухгалтерским, кадровым и юридическим темам. Раньше Норматив можно было подключить как отдельный сервис, а сейчас — только в составе Экстерна.

«Наша цель — дать бухгалтеру единое пространство, где он сможет закрывать все рабочие процессы. Экстерн позволяет готовить и сдавать отчетность, вести учет, рассчитывать зарплату, отпускные и больничные. Кроме того, теперь у клиентов Экстерна будет эксклюзивный доступ к справочно-правовой системе», — сказал руководитель Контур.Экстерна Павел Орловский.

Пользователи, которые купили Норматив до 1 августа 2024 года, могут пользоваться сервисом до конца оплаченного периода.