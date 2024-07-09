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Права потребителей

Минздрав поддержал инициативу раскрывать состав табачной продукции

Минздрав поддержал члена комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултана Хамзаева (депутат фракции «Единая Россия»), который предложил отменить право производителей табака скрывать состав своей продукции.

Сейчас закон позволяет не раскрывать сведения о наличии ингредиентов, приводящих к усилению зависимости, а также канцерогенов и мутагенов. Данные о них относятся к коммерческой тайне. По этой причине курящие не получают полную информацию о продукции и о ее вредных свойствах.

Хамзаев напомнил, что при утверждении кандидатов на должность министров России в Госдуме поднимал этот вопрос на встрече с Михаилом Мурашко.

«Лучшая реакция Министра — вот такая позиция.

Уверен, совместно мы сможем отменить всевозможные привилегии табачных корпораций (в том числе транснациональных), которые заведомо обманывают наших граждан, скрывают состав сигарет. Моя позиция: в сигаретах табака нет! И люди, в первую очередь – курящие, должны это знать!

С первого дня работы в Государственной Думе добиваюсь, чтобы обязать транснациональные табачные корпорации уважать наше национальное законодательство и раскрывать состав того, что находится в сигаретах», — написал Хамзаев у себя в Телеграм-канале.

Ранее мы сообщали, что в России можно производить никотин не для курения. А продавать нельзя.

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Права потребителей

Минздрав поддержал инициативу раскрывать состав табачной продукции

Минздрав поддержал члена комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултана Хамзаева (депутат фракции «Единая Россия»), который предложил отменить право производителей табака скрывать состав своей продукции.

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